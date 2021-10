Ladispoli: palestre scolastiche in uso temporaneo, nuovo avviso per la “Corrado Melone” –

“L’Amministrazione comunale rende noto che è stata pubblicato un avviso per la concessione in uso temporaneo della palestra della scuola Corrado Melone per l’anno scolastico 2021-2022, dal lunedì al venerdì, dalle ore 20:00 in poi.”

Lo dichiara dal proprio profilo Facebook il Comune di Ladispoli, affermando inoltre:

“La domanda di partecipazione, redatta secondo lo schema, sottoscritta dal legale rappresentante dell’Associazione, dovrà essere inviata via pec al seguente indirizzo [email protected] entro e non oltre il 12 ottobre alle ore 24:00 con la dicitura “Domanda di partecipazione all’avviso pubblico per la concessione in uso temporaneo della palestra “Corrado Melone” per l’anno 2021/2022”.

Per visionare bando e schema di domanda https://www.comunediladispoli.it/palestre…/notizia“