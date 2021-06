Ladispoli, Ostia e Sabaudia, D’Amato: “Pronti a vaccinare i vacanzieri ma servono garanzie” –

“I nostri hub al mare sono pronti: a Sabaudia, a Ladispoli, a Ostia. Il punto è un altro. Dobbiamo avere garanzie sui ristori, sulle dosi a compensazione da parte del governo; per fare i vaccini ai vacanzieri non possiamo togliere fiale ai nostri residenti. Per quanto mi riguarda, si può pensare alle dosi in villeggiatura solo per chi si sposta almeno per 3 settimane. Ma serve una direttiva valida in tutta Italia, altrimenti potrebbe succedere che in Sicilia magari va bene soggiornare una settimana e in Toscana quattro. Dal 14, i dati sono molto buoni, l’Rt è a 0,35. C’è spazio per nuove aperture, faremo un’ordinanza per aumentare da mille a 1.500 posti il limite degli spettatori per gli eventi all’aperto”.

Così, in un’intervista a Il Messaggero, Alessio D’Amato, l’assessore alla Sanità del Lazio