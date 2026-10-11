Nell’Aula Consiliare “Fausto Ceraolo” l’incontro presieduto da Claudio Nardocci. Al centro del confronto le nuove sfide del volontariato, il ruolo delle Pro Loco nella crescita delle comunità locali e i valori dell’accoglienza e della solidarietà.

Ladispoli ospita l’Assemblea regionale UNPLI Lazio: le Pro Loco guardano al futuro tra comunità, gentilezza e valorizzazione del territorio –

Ladispoli ha ospitato, domenica 11 ottobre 2026, l’Assemblea Regionale dell’UNPLI Lazio, l’Unione Nazionale delle Pro Loco d’Italia, un importante appuntamento dedicato al confronto sulle prospettive future dell’associazionismo e sul ruolo fondamentale delle Pro Loco nella valorizzazione del patrimonio culturale, sociale e territoriale della regione.

L’incontro, svoltosi presso l’Aula Consiliare “Fausto Ceraolo”, è stato presieduto dal presidente regionale Claudio Nardocci e ha visto la partecipazione di rappresentanti, delegati e volontari delle Pro Loco del Lazio, riuniti per condividere esperienze, riflessioni e nuovi indirizzi dell’azione associativa.

Al centro dei lavori, le sfide che attendono il mondo delle Pro Loco, realtà profondamente radicate nei territori e da sempre impegnate nella promozione delle tradizioni, della cultura locale, delle iniziative sociali e delle attività capaci di rafforzare il senso di appartenenza delle comunità.

Particolare attenzione è stata riservata alla nuova missione associativa, che individua nella gentilezza e nell’amore verso il prossimo due principi fondamentali per costruire relazioni più solide, favorire l’inclusione e promuovere una cultura dell’accoglienza. Valori che assumono un significato concreto nell’attività quotidiana dei volontari, spesso protagonisti silenziosi della vita sociale e culturale dei piccoli e grandi centri del Lazio.

L’assemblea ha rappresentato anche un’occasione per ribadire l’importanza del lavoro di squadra e della collaborazione tra le diverse realtà territoriali. Le Pro Loco, infatti, non svolgono soltanto una funzione di promozione turistica, ma costituiscono veri e propri presìdi di partecipazione civica, capaci di custodire la memoria collettiva, tramandare le tradizioni e contribuire alla vitalità delle comunità.

In questo contesto, il volontariato si conferma una risorsa preziosa, soprattutto in un periodo storico nel quale diventa sempre più importante rafforzare i legami sociali e valorizzare le identità locali senza perdere di vista le trasformazioni della società.

La scelta di Ladispoli quale sede dell’assemblea regionale ha inoltre rappresentato un’occasione per porre l’attenzione sul territorio del litorale romano, inserendolo in un momento di confronto che ha coinvolto le diverse realtà associative del Lazio.

La giornata si è articolata attraverso relazioni, interventi e momenti di condivisione, concludendosi con una fotografia di gruppo dei partecipanti, testimonianza dello spirito di collaborazione che caratterizza il movimento delle Pro Loco.

Dall’assemblea di Ladispoli emerge dunque un messaggio chiaro: il futuro delle Pro Loco passa dalla capacità di coniugare la tutela delle tradizioni con una rinnovata attenzione alle persone, mettendo al centro la partecipazione, la solidarietà e la costruzione di comunità sempre più accoglienti.

Un impegno che UNPLI Lazio intende continuare a promuovere attraverso il lavoro quotidiano delle associazioni e dei tanti volontari che, con passione e dedizione, contribuiscono a mantenere vivo il patrimonio culturale e umano della regione.