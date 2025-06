Ladispoli: ordinanza per un uso responsabile dell’acqua potabile

Il Sindaco Alessandro Grando ha emesso un’ordinanza far fronte all’aumento dei consumi e tutelare le risorse idriche durante il periodo estivo

Per far fronte all’aumento dei consumi e tutelare le risorse idriche durante il periodo estivo, il Sindaco Alessandro Grando ha emesso l’ordinanza n. 59 del 28 maggio 2025, in vigore dal 21 giugno al 30 settembre 2025, con cui vengono introdotte limitazioni all’uso dell’acqua potabile per finalità non strettamente domestiche.

In particolare, l’ordinanza vieta l’utilizzo dell’acqua potabile, proveniente dai pubblici acquedotti, per le seguenti attività: