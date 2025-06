Ladispoli, il 6 giugno presentazione del libro di Angelo Alfani

Il 6 giugno alle ore 18:30, nella libreria Scritti e Manoscritti a Ladispoli, Angelo Alfani presenta: “Solo due valigie a testa”

Venerdì 6 giugno alle ore 18:30, nella libreria Scritti e Manoscritti a Ladispoli, Angelo Alfani presenta: “Solo due valigie a testa. 1979-1990 la diaspora di duecentomila ebrei dall’Unione Sovietica”. Pubblicato da Infinito edizioni. Dialoga con l’autore Filippo Moretti. Letture a cura di Miro Landoni.

Tra il 1979 e il 1990 circa duecentomila persone di religione ebraica lasciarono l’allora Unione Sovietica per avventurarsi nel “mondo libero”.

La maggior parte di loro scelse di non proseguire il viaggio fino in Israele, che pure era pronto ad accoglierli, ma trascorse un periodo di tempo talvolta lungo mesi, altre volte anni, nelle cittadine della costa laziale – Ladispoli, Ostia, Santa Marinella – in attesa del visto per gli Stati Uniti e il Canada.

Il libro ricostruisce questa vicenda storica dimenticata e raccoglie le preziose testimonianze di alcuni di loro.

Angelo Alfani è nato a Cerveteri (Roma) il 4 luglio 1951. Dopo alcuni anni trascorsi nella casa editrice Alfani editore è stato dirigente in un’industria ceramica di Sassuolo. Da alcuni anni scrive articoli per giornali online del territorio a nord della Capitale. Due valigie a testa (Infinito edizioni, 2025) può essere considerata la sua opera prima.