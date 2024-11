Ladispoli, opportunità gratuita per lavorare nel settore delle telecomunicazioni

A segnalarla il delegato Biagio Camicia

Il delegato alla Formazione del comune di Ladispoli, Biagio Camicia, dopo un colloquio informativo con i responsabili di Challenge Network, segnala un’interessante opportunità di lavoro e formazione per 15 ragazzi del territorio interessati a lavorare nel settore delle telecomunicazioni con la mansione di giuntisti della fibra ottica.

“A breve – ha commentato Camicia – inizieranno le selezioni dei profili da inserire in un percorso che prevede 6 settimane di formazione (gratuita) al termine del quale i partecipanti verranno inseriti a lavorare per aziende leader del settore, già appaltatrici del rifacimento della rete nazionale. Si tratta di una grande opportunità per i nostri giovani, non capita a tutti di potersi formare gratuitamente ed essere inseriti a lavorare con stipendi di tutto rispetto”.

Qui di seguito il link per i requisiti che comunque prevedono il diploma come accesso alla domanda https://www.challengenetwork.it/formazione-tecnico-professionale/

Per maggiori informazioni contattare – in orario d’ufficio- la Responsabile del progetto, Elena Biondini al seguente numero di telefono 375 735 9178.