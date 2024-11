Flavia Servizi rende noto che sono stati riaperti i termini per la presentazione delle candidature per la nomina dei componenti della commissione esaminatrice esterna nella selezione per l’assunzione a tempo pieno ed indeterminato di una risorsa con profilo di impiegato amministrativo addetto all’ufficio del personale. La candidatura, che dovrà pervenire tramite domanda in carta semplice debitamente compilata secondo il modello allegato all’avviso (Allegato 1: modello domanda di partecipazione) contenente anche autorizzazione al trattamento dei dati personali, dovrà essere inviata entro e non oltre le ore 14:00 del 27 novembre 2024. La domanda corredata di tutti gli allegati, dovrà essere inviata esclusivamente tramite PEC a Flavia Servizi S.r.l., all’indirizzo [email protected].

