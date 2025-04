Open Day all’asilo nido comunale “Sensory”: appuntamento il 24 aprile

LADISPOLI – Giovedì 24 aprile 2025, dalle ore 17:00 alle 19:00, si terrà l’Open Day dell’asilo nido comunale “Sensory”, in via Luisiana 5. Un’occasione per visitare la struttura, conoscere il personale educativo e ricevere tutte le informazioni utili in vista delle iscrizioni per l’anno educativo 2025-2026.

Le iscrizioni sono attualmente aperte e possono accedervi:

bambini che abbiano compiuto 3 mesi entro il 1° settembre 2025

bambini che non abbiano ancora compiuto 3 anni entro il 31 dicembre 2025

Particolare attenzione sarà riservata ai bambini con bisogni educativi speciali, come previsto dalla Legge Regionale n. 7/2020.

Modalità di iscrizione

La domanda di iscrizione deve essere compilata sull’apposito modulo, firmata da uno dei genitori (o da chi esercita la responsabilità genitoriale) e inviata tramite PEC all’indirizzo: [email protected]

La scadenza per la presentazione delle domande è fissata al 30 aprile 2025.

Per consultare l’avviso completo e scaricare la modulistica, è possibile visitare il sito ufficiale del Comune di Ladispoli al link:

👉 Nuove iscrizioni nido