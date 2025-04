Incendio a Civitavecchia: tetto in fiamme in un casale, intervento tempestivo dei Vigili del Fuoco

Questa mattina, intorno alle ore 10, un incendio ha interessato un casale in zona Polveriera, lungo via Braccianese Claudia, a Civitavecchia. A prendere fuoco è stato il tetto della struttura, ma il pronto intervento dei Vigili del Fuoco del distaccamento di Civitavecchia ha evitato che le fiamme si propagassero all’intero edificio.

I VVF, giunti immediatamente sul posto, hanno avviato le operazioni di spegnimento grazie all’ausilio dell’autoscala AS17 e della scala italiana. L’intervento, eseguito con tecniche SAF (Speleo Alpino Fluviale) e lavoro su corda di sicurezza, ha permesso di contenere rapidamente il rogo.

Una volta domate le fiamme, i Vigili del Fuoco hanno provveduto alla bonifica e alla messa in sicurezza dell’area coinvolta. Fortunatamente non si registrano feriti. Le cause dell’incendio sono attualmente in fase di accertamento.

Sul posto sono intervenuti anche i Carabinieri e la Polizia Locale per i rilievi del caso.