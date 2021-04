Share Pin 1 Condivisioni

Si potrà usare il modello semplificato di richiesta pubblicato sul sito istituzionale nella sezione Suap

Ladispoli: occupazione suolo pubblico, al via la presentazione delle domande

L’Amministrazione comunale rende noto che in ottemperanza da quanto previsto dal Decreto sostegno (articolo 30 del D.L. 41/2021) è possibile presentare le istanze per le occupazioni di suolo pubblico per il 2021 utilizzando il modello semplificato di richiesta pubblicato sul sito istituzionale nella sezione Suap.

La domanda dovrà essere ripresentata anche da chi si era già avvalso dei benefici previsti dal “Decreto Rilancio” della scorsa primavera (D.L. 34/20 convertito con modificazioni dalla L. 77 del 17 luglio 2020) e ulteriormente modificata dal “Decreto di Agosto” valida fino al 31 dicembre 2020.

Resta salvo il pagamento della Tarig per l’anno 2021 e il rispetto di quanto previsto dal regolamento sul contrasto all’evasione dei tributi comunali di cui al Regolamento approvato con D.C.C. n. 50 del 19/12/2019.

Le domande dovranno essere inviate a mezzo pec all’indirizzo [email protected], con allegata la sola planimetria (non sono richieste le consuete marche da bollo, né il pagamento dei diritti di istruttoria).Per maggiori informazioni si potrà contattare l’Ufficio Suap ai numeri 06/99231255-1308 e/o scrivere all’indirizzo email [email protected]

Per visionare l’avviso e il modulo di domanda https://www.comunediladispoli.it/occupazioni-di-suolo-pubblico-2021-come-fare-la-richiesta/notizia

