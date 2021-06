Ladispoli, nuova cubatura commerciale: Ardita chiede l’annullamento della Commissione Urbanistica del 17 giugno –

In merito al nuovo insediamento commerciale previsto a Ladispoli, lungo la Via Aurelia e in località Osteria Nuova, da parte del consigliere comunale FDI e Presidente della Commissione Urbanistica Giovanni Ardita è stata inviata al Sindaco della Città, nella giornata di oggi, una lettera pubblica di richiesta di annullamento dell’esito della Commissione urbanistica avvenuta lo scorso giovedì 17 giugno 2021.

Questo il contenuto della lettera trasmessa:

“Per conto del Presidente della Commissione Urbanistica Giovanni Ardita invio PEC ed emails a tutti gli interssati.

Egr. Sig. Sindaco,

in riferimento alla Sua nota del 18.6.21 relativa alla documentazione del “piano particolareggiato per insediamento produttivo/commerciale in V. Aurelia km 38”, Le rappresento:

che in data 15 c.m. ore 16 mi sono recato, insieme al Capogruppo FdI Raffaele Cavaliere, in Comune dal Segretario Generale dr.ssa S. Calandra, per sollecitare l’invio della documentazione relativa ai punti della Commissione del 17.6.21, che purtroppo a distanza di 48 ore non mi erano pervenuti dalla sua Segreteria;

l’omessa trasmissione della documentazione richiesta, da parte della Segreteria e del Segretario Generale, mi hanno costretto a chiedere il rinvio della commissione urbanistica (prot. nr. 26395 del16.6.21) in quanto il piano particolareggiato in oggetto ha ricaduta importante sul territorio.

Il Consiglio Comunale, meglio la Sua maggioranza, ha approvato la Variante Generale al PRG nel 2019, per tanto dovrebbe avere rispetto dei Suoi alleati e delle decisioni prese in comune, ed inoltre, oggi tutti i cittadini di Ladispoli, le realtà sociali e commerciali, e ancor di più i proprietari dei terreni agricoli che da anni (da marzo 2010) pagano sulle terre agricole ingiustamente le tasse su una edificabilità fantasma e attendono da più di 18 mesi l’esame delle controdeduzioni dell’Amministrazione alle osservazioni presentate dai cittadini.

La richiamo al Suo dovere di Primo Cittadino che dovrebbe pensare agli interessi di tutti e non di pochi.

La invito a valutare l’opportunità di annullare la Commissione Urbanistica del giorno 17 c.m., non solo per i motivi elencati nella PEC del 20.6.21, registrata con nr. prot. 27324 del 21.6.21, e di convocarne una nuova commissiione urbanistica per dare più trasparenza e democrazia al Suo operato vista l’importanza del piano integrato in discussione e di rinviare il punto all’Odg del Consiglio Comunale del 21.6.21 per le motivazioni espresse nella presente, in quanto ci deve essere maggiore condisione, partecipazione e trasmarenza per il bene della città.

Distinti saluti,

f.to Giovanni Ardita

(Presidente Commissione Urbanistica)“