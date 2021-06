Coronavirus, oggi in Italia 495 nuovi casi (ieri 881) e 21 decessi (ieri 17) –

Sempre in calo la curva epidemica in Italia. I nuovi casi nelle 24 ore sono 495, il dato più basso dal 18 agosto 2020, contro gli 881 di ieri. Con 81.752 tamponi 69mila in meno, ma con un tasso di positività invariato allo 0,6% (ieri era allo 0,59%). I decessi sono 21 (ieri 17), per un totale di 127.291 vittime dall’inizio dell’epidemia.

Ancora in discesa i ricoveri: le terapie intensive sono 4 in meno (ieri -5) con appena 9 ingressi del giorno, e scendono a 385, mentre i ricoveri ordinari sono 54 in meno (ieri -60) 2.390 in tutto. E’ quanto emerge dal bollettino quotidiano del ministero della Salute.

Nessuna regione supera quota cento: quella con più casi odierni è la Sicilia (+85), seguita da Lombardia (+83), Emilia Romagna (+81), Lazio (+71), Toscana (+45) e Campania (+31).

Nessun nuovo caso in Molise e Val d’Aosta. I contagi totali salgono così a 4.253.460.

I guariti sono 11.320 (ieri 2.304), un dato fuori trend dovuto a dei recuperi segnalati dalla Regione Sardegna, per un totale di 4.049.316.

In netto calo, sempre per via dei ricalcoli, il numero delle persone attualmente positive, 10.857 in meno (ieri -1.440): i malati ancora attivi sono ora 76.853. Di questi, sono in isolamento domiciliare 74.078 pazienti.