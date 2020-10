Share Pin 73 Condivisioni

Attivate subito tutte procedure di emergenza

Ladispoli, non un positivo all’Ilaria Alpi ma una criticità

Il Dipartimento di prevenzione della ASL ha comunicato un caso di positività nella secondaria di primo grado dell’istituto comprensivo Ilaria Alpi. È stata immediatamente attivata la procedura prevista in questi casi: la #classe è stata posta in #isolamento e la ASL procederà con ulteriori #test sugli alunni e i loro familiari.La scuola attiverà la #didattica a #distanza a supporto degli studenti e delle studentesse coinvolti.Continueremo a seguire da vicino l’evolversi della situazione e a fornire aggiornamenti.

AGGIORNAMENTO

Si precisa che il Dipartimento di prevenzione della ASL non ha segnalato un caso di positività all’Istituto comprensivo Ilaria Alpi, bensì una criticità: solo il test però potrà togliere ogni dubbio su di una possibile positività.

Successivamente all’esito del test, sarà attivata la procedura prevista in questi casi.

In via prudenziale, la scuola attiverà la didattica a distanza a supporto degli studenti e delle studentesse coinvolti.

Continueremo a seguire da vicino l’evolversi della situazione e a fornire aggiornamenti.