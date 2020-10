Cerveteri, trovato morto l’uomo disperso in mare

Share Pin 117 Condivisioni

Il ritrovamento a 500 metri dal Fosso Zambra. In corso il recupero della salma

Sono in corso le procedure di recupero della salma del 70enne di Viterbo che era stato spazzato via dalla corrente del Fosso Zambra in mattinata. Una vicenda triste che pone ancora una volta l’attenzione sulla cautela che va tenuta quando si compiono determinate escursioni.

Foto: CentroMareRadio