Ladispoli, Noi Moderati: «Positivi i segnali di dialogo. Auspichiamo un centrodestra unito con tutte le liste civiche verso il 2027» –

Di Noi Moderati riceviamo e pubblichiamo

Noi Moderati accoglie con soddisfazione il comunicato congiunto del senatore Marco Silvestroni, Presidente della Federazione provinciale di Roma di Fratelli d’Italia, e del sindaco Alessandro Grando, con il quale viene annunciata la ripresa della collaborazione politica e amministrativa tra Fratelli d’Italia e l’amministrazione comunale di Ladispoli.

Si tratta di un segnale positivo che va nella direzione di quanto Noi Moderati ha sempre auspicato: ritrovare le condizioni per un percorso condiviso tra tutti i partiti del centrodestra e le liste civiche che hanno contribuito alla vittoria elettorale e al governo della città.

Vogliamo ricordare che, in occasione di una precedente riunione tra alcune forze del centrodestra, Noi Moderati aveva scelto di non partecipare.

Non si trattò di una scelta di contrapposizione o di chiusura al dialogo, ma della volontà di attendere che maturassero le condizioni per un confronto realmente unitario, capace di coinvolgere tutte le componenti politiche e civiche che hanno condiviso il percorso amministrativo di Ladispoli in questi anni.

Eravamo e restiamo convinti che il futuro della città debba essere costruito attraverso il dialogo, il rispetto reciproco e il riconoscimento del contributo di ciascuno, senza escludere chi ha partecipato alla vittoria elettorale e ha sostenuto il governo cittadino.

Per questo guardiamo con particolare favore ai chiarimenti intervenuti e, soprattutto, alla volontà espressa di lavorare alla costruzione di una futura coalizione di centrodestra insieme alle realtà civiche alleate.

Naturalmente, siamo consapevoli che un comunicato non rappresenta ancora il completamento di un percorso politico. Saranno il confronto, la condivisione degli obiettivi e la disponibilità di tutte le componenti a determinare i prossimi passi.

Da parte nostra confermiamo fin da ora la piena disponibilità a offrire il contributo di Noi Moderati a un confronto unitario, nel rispetto dell’identità e del ruolo di ogni forza politica e civica.

Il nostro auspicio è che, in vista delle elezioni amministrative del 2027, si possano ritrovare quello spirito di collaborazione, quella coesione e quella capacità di lavorare insieme che hanno caratterizzato il percorso politico e amministrativo degli ultimi anni.

Ladispoli ha bisogno di continuità amministrativa, di progetti concreti e di una coalizione capace di mettere al centro gli interessi della città, prima delle appartenenze e delle singole posizioni.

Noi Moderati è pronto a fare la propria parte, con spirito costruttivo, responsabilità e disponibilità al dialogo.

È quanto dichiarano in una nota congiunta:

Paolo Toppi

Segretario provinciale di Noi Moderati

Roberto Polidori

Coordinatore di Noi Moderati Ladispoli