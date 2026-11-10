“Ladispoli e i luoghi del Cinema” un bel volume patinato e un’ipotesi di trasposizione cinematografica –

di Carla Zironi

Un elenco incredibile di grandi registi e di stars. Non è solo un bel volume patinato, ma un copione pronto per una trasposizione cinematografica con tanto di sceneggiatura, scenografia, foto, costumi e un cast stellare. Da una raccolta (seconda edizione) intitolata “Ladispoli e i luoghi del Cinema” (AltrEdizioni Casa Editrice) autore Crescenzo Paliotta, potrebbe nascere un “ciak si gira”con protagonista proprio Ladispoli. Un film documentario, una testimonianza cittadina che va oltre il perimetro della location e racconta la storia stessa del cinema, senza frontiere. Una storia che inizia nel 1936 fino al 2026 con qualcosa come 48 pellicole – più cortometraggi – di ogni genere. E tutti girati nei vari punti della costa e dell’interno della nostra città. E’ un’idea di chi scrive questa nota – cinematografara a riposo – maturata nel pomeriggio di sabato scorso 7 novembre alla Libreria Scrittiemanoscritti, nel corso di un pomeriggio letterario di alto profilo e carico di emozioni. Una numerosa platea ha condiviso i racconti, le riflessioni al microfono di Crescenzo Paliotta, medico ed ex Sindaco di Ladispoli, degli esperti del grande schermo Francesca Di Girolamo e Claudio Siniscalchi, nonchè della editrice Carmen Petrocelli. Tutti insieme abbiamo fatto un viaggio nel luogo in cui viviamo leggendolo attraverso la lente di chi questo luogo lo ha scelto per realizzare una magia che dalle “pizze” in celluloide di un tempo oggi si proietta nelle sale col digitale. Mi chiedo: quanti piccoli Comuni, o di media estensione, possono vantare un simile “tesoretto” ladispolano? Penso pochi. Allora questo “tesoretto”, racchiuso nella stampa di un volume, andrebbe arricchito con l’immagine e il sonoro di un filmato frutto di cooperazione e co-produzione. Un valore aggiunto non solo da archivio storico ma didattico. Co-produzione, dicevo, che in genere contempla una sinergia tra pubblico e privato. Con estrema umiltà giro questa idea ad una eventuale troupe di volenterosi confidando nel “soffio di Minerva” come nel Rinascimento veniva battezzato ogni riferimento di natura culturale.