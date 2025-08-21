Ladispoli, nei giorni 22 e 23 agosto disinfestazione contro le zanzare in tutto il territorio

L’amministrazione di Ladispoli informa i cittadini che nei giorni 22 e 23 agosto, dalle ore 00.00 alle 06.00, sarà effettuato un trattamento di disinfestazione adulticida nel territorio del Comune ed in tutti i parchi e giardini del territorio.

Il calendario prevede venerdì 22 agosto l’intervento nei quartieri Centro, Caere Vetus e Palo Laziale.

Sabato 23 agosto nei quartieri Cerreto, Campo sportivo e Miami.

I cittadini sono invitati a tenere chiuse le finestre ed evitare l’esposizione di indumenti all’esterno.