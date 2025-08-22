Operazione dei finanzieri del Comando Provinciale di Roma e dei funzionari dell’Ufficio delle Dogane di Civitavecchia

I finanzieri del Comando Provinciale di Roma e i funzionari dell’Ufficio delle Dogane di Civitavecchia, nel corso dei controlli sui veicoli sbarcati da una nave proveniente da Barcellona, hanno arrestato un cittadino bulgaro per il reato di traffico internazionale di sostanze stupefacenti.

L’attenzione dei funzionari del locale Ufficio delle Dogane e delle “Fiamme gialle” si è concentrata su un autoarticolato, che trasportava un carico, apparentemente regolare, composto da abiti da sposa, medicinali e mangimi per animali.

81 kg di marijuana nascosti negli abiti da sposa: maxi sequestro al porto di Civitavecchia

All’interno dell’automezzo, sottoposto ad accurata ispezione con l’ausilio del cane antidroga dei finanzieri “Lyana”, sono state rinvenute, occultate tra gli abiti da sposa, 68 buste di cellophane contenenti marijuana, dal peso complessivo di oltre 81 chilogrammi.

La droga sequestrata, se immessa nelle piazze di spaccio, avrebbe potuto fruttare alle organizzazioni criminali profitti per oltre 450mila euro.

La Procura della Repubblica di Civitavecchia ha disposto la traduzione dell’arrestato presso la locale casa circondariale “Borgata Aurelia”.

Il procedimento penale versa nella fase delle indagini preliminari e, in attesa di giudizio definitivo, vale la presunzione di non colpevolezza.

L’operazione si inserisce nell’ambito del piano di attività messo in campo congiuntamente dalla Guardia di Finanza e dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli per il contrasto dei traffici illeciti presso gli scali portuali e aeroportuali del Paese.