A Ladispoli torna “Nati per leggere … al mare”

Appuntamento tutti i giovedì dal 7 luglio al 25 agosto alle 10 allo stabilimento Columbia Beach

La Biblioteca Comunale di Ladispoli Peppino Impastato è lieta di presentarvi, per il 5° anno consecutivo, l’iniziativa NATI PER LEGGERE …AL MARE!, letture a bassa voce e teatrino Kamishibai per bambini e genitori.Invitiamo le famiglie della città a partecipare, tutti i giovedì dal 7 luglio al 25 agosto alle ore 10.00, presso lo Stabilimento Columbia Beach, in Via Regina Elena 27, che ospita con entusiasmo e da sempre questi speciali appuntamenti di lettura e coccole.

Gli incontri, come da tradizione, saranno tenuti dalla nostra affezionata amica Loredana Simonetti, lettrice volontaria accreditata al programma Nati per Leggere ed appartenente al neocostituito gruppo di Lettori Volontari di Cerveteri-Ladispoli-Manziana.

Il progetto rientra nell’ambito delle iniziative di Nati per Leggere, programma nazionale di promozione della lettura sostenuto dall’Associazione Italiana Biblioteche, dall’Associazione Culturale Pediatri e dal Centro per la Salute del Bambino, ed ha lo scopo di incentivare la lettura e l’ascolto nei primi anni di vita dei bambini, in particolare nella fascia da 0 a 6 anni. La Biblioteca vi aderisce da sempre offrendo una ricca bibliografia con una sezione dedicata e realizzando durante l’anno laboratori e letture per i più piccoli.

Le letture proposte permetteranno ai i bambini di scoprire tanti mondi nuovi e fantastici, coinvolgendoli e meravigliandoli con temi diversi ad ogni appuntamento. Per il primo incontro Loredana presenterà Cappuccetto non è solo rosso: un viaggio che ci farà scoprire tutte le versioni diverse di questo personaggio, conosciute attraverso le fiabe e le storie più belle.

Non perdete questa occasione di crescita e arricchimento per voi e i vostri piccoli: il tempo dedicato alla lettura ad alta voce, infatti, è un momento divertente da trascorrere con i bambini, ma è anche uno spazio condiviso di riflessione, ascolto ed un gesto d’amore che avvicina genitori e bambini e pone le basi per diventare futuri lettori.

La partecipazione è libera e gratuita ma è gradita la prenotazione ai contatti della Biblioteca o rispondendo a questa e-mail.