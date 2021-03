Ladispoli, Nardocci: “Aderendo alla Pro Loco sosterrai la tua città”

Share Pin 2 Condivisioni

“Nuove sinergie tra Associazioni e Imprese del territorio danno vita ad agevolazioni alla rete sociale locale”

“Nuove sinergie tra Associazioni e Imprese del territorio danno vita ad agevolazioni alla rete sociale locale, rendendo ancora più speciali i cittadini di Ladispoli, che scelgono di diventare soci della Proloco di Ladispoli e godere di vantaggi economici per meglio affrontare la crisi del momento”.

Così il presidente della Pro Loco di Ladispoli Claudio Nardocci che aggiunge:

“Nell’aderire al nostro tesseramento sosterrai una storica attività di volontariato che opera da oltre 70 anni in ambito culturale, del turismo e sociale a favore della nostra amata Ladispoli. Godrai di convenzioni con i Musei Vaticani, con lo Zoomarine, con l’Acquafelix”.

“Sarai agevolato dalla convenzione con la Sanitaria Ortopedia MHS (Medical Healthcare Solution), sita in Via Bordighera 7 a Ladispoli, di fronte al Bocciodromo Comunale, nell‘acquisto di prodotti destinati alla salute, alla cura della persona, Corner IDI POINT amici per la pelle e Corner PRIMO CECILIA laboratorio ortopedico con tecnico in sede, in convenzione ASL e INAIL”.

“Sarai agevolato e riceverai un trattamento economico riservato dalla ROSE Coop Sociale arl (affiliata Assistere) sita in via Napoli 23/a in Ladispoli, per l’assistenza domiciliare ai tuoi cari avvalendoti del servizio offerto dalla nota esperienza della società suddetta”.

“Per te CITTADINO SPECIALE che desideri avere sconti o trattamenti di favore da musei, aziende e parchi gioco a livello nazionale, puoi rivolgerti presso la nostra sede PROLOCO LADISPOLI sita in Via Ancona 128, int. 12 dal Lunedi al venerdì dalle ore 9.30 alle ore 12.30”.