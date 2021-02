Share Pin 5 Condivisioni

Dopo via Firenze, viale Europa e piazza De Michelis, il delegato annuncia i lavori in viale Mediterraneo e Piazza Matteotti

Ladispoli, Morelli: “metteremo in sicurezza altre aree per i cani” –

“I nostri amici a quattro zampe devono avere aree cani che siano in condizioni di sicurezza e di decoro”, ha detto Miska Morelli, capo segreteria del sindaco Grando incaricato alla tutela degli animali

Morelli ha annunciato che dopo la ristrutturazione delle aree destinate allo sgambamento dei cani di via Firenze, viale Europa e piazza De Michelis, sono in arrivo nuove riqualificazioni.

“A breve – ha proseguito – metteremo in sicurezza anche le aree cani di viale Mediterraneo e Piazza Matteotti.

Inoltre al termine dei lavori del Palasport in via delle Primule verrà realizzata una nuova area per lo sgambamento.

Siamo soddisfatti del lavoro svolto finora a favore dei nostri amici a quattro zampe e stiamo dando risposte alle richieste dei cittadini”.