Confine italo-sloveno, l’ANPI di Bracciano terrà un dibattito online

L’iniziativa si terrà, in occasione delle Giornate del tesseramento, sabato 27 febbraio

ANPI di Bracciano ha organizzato per sabato 27 febbraio, alle ore 17:00, un’iniziativa online sul tema del confine italo-sloveno.



“L’iniziativa si inserisce tra le molte altre organizzate dalle sezioni ANPI di tutta Italia in occasione delle Giornate del tesseramento, e si pone come specifico obiettivo quello di fare luce dal punto di vista storico sulle vicende che riguardarono i territori di confine tra Italia e Jugoslavia negli anni ’20, ’30 e ’40 del secolo scorso”.

“Con l’ ANPI Bracciano sarà presente Valerio Strinati, responsabile cultura dell’ANPI nazionale”.

“L’ANPI Bracciano con questa iniziativa vuole dare la possibilità alla cittadinanza di avere un momento di riflessione e confronto sulla questione del confine italo-sloveno e sulla vicenda delle foibe”, spiega Carmela Quintiliani, presidente della sezione braccianese.

“Crediamo sia importante, soprattutto oggi, ricordare gli eventi che hanno segnato il ‘900 analizzandoli nella loro completezza e in modo storicamente corretto, collegando tra loro fatti e vicende troppo spesso strumentalizzati ad opera di una narrazione eccessivamente parziale”.