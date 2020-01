Condividi Pin 1 Condivisioni

Da oggi fino alla conclusione dei lavori di riasfaltatura della strada cambia il percorso della linea 29

Ladispoli, modifiche alle linee urbane in via Primo Mantovani –

L’amministrazione comunale informa che da oggi, giovedì 9 gennaio, e fino alla conclusione dei lavori, a causa della chiusura al traffico veicolare di via Primo Mantovani (Torre Flavia), tutte le corse della linea 29 del Trasporto pubblico locale da via Giovanni XXIII svolteranno a destra su via Claudia, di nuovo a destra su via D’Annunzio, a sinistra su via delle Folaghe e a sinistra su via del Beccaccino per riprendere il percorso originale su via Fontana Morella.