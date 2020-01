Condividi Pin 4 Condivisioni

A lanciare l’allarme il sindaco del Comune di Vejano dopo quanto accaduto a una cittadina

Furto si trasforma in rapina: proprietaria finisce in ospedale –

Sono probabilmente entrati in casa per tentare di rubare qualche prezioso, ma al suo interno c’era la proprietaria di casa.

E così il furto si è presto trasformato in rapina con la proprietaria dell’abitazione che è dovuta ricorrere alle cure dei sanitari per le lesioni che i malviventi le hanno procurato.

A denunciare il fatto sui social è stato il sindaco del Comune di Vejano.

“Il caso è seguito dalle forze dell’ordine – spiega – ma è opportuno, senza forzature ed esasperazione dei toni, ricordare ai cittadini di porre attenzione e seguire i consueti accorgimenti di sicurezza per sé e per i propri beni”.

“Non per creare allarmismi – prosegue il sindaco di Vejano – ma il fatto subito dalla nostra compaesana, alla quale rivolgiamo gli auguri di rapida guarigione in attesa delle dimissioni dall’ospedale, è sicuramente di grave entità, sia per il luogo che per l’orario, e soprattutto per la violenza dimostrata”.