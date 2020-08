Condividi Pin 0 Condivisioni

Il sindaco Alessandro Grando: «La convenzione tra Agip e consorzio prevedeva la metanizzazione del quartiere non appena il metano fosse stato disponibile»

Ladispoli: metanizzazione Cerreto, il Comune pensa a una class action contro Agip –

Una class action per chiedere ad Agip un risarcimento per i disagi causati ai cittadini del Cerreto per la mancata metanizzazione del quartiere.

Ad annunciare una possibile azione legale nei confronti della società è stato il sindaco Alessandro Grando a Centro Mare Radio a risposta dei cittadini del quartiere che chiedevano lumi sull’iter e sulla situazione metano nel quartiere.

«Ho chiesto all’assessore Lazzeri – ha detto Grando al microfono di Fabio Bellucci, a Cambia il Mondo – di contattare un’associazione dei consumatori per promuovere come amministrazione una class action contro l’Agip».

«Indipendentemente della gara che andrà fatta e aggiudicata (per la metanizzazione del Cerreto, ndr) interesseremo i legali dell’associazione dei consumatori per cercare di capire se ci sono i presupposti per portare avanti la class action».

Per il Sindaco i presupposti ci sono tutti. «La convenzione tra Agip e Consorzio Cerreto – ha detto – prevedeva che una volta che fosse stato disponibile il metano, la società si sarebbe interessata alla metanizzazione. Il metano è arrivato ma l’agip non ha provveduto».

Non solo. A quanto pare la società avrebbe fatto anche ostruzionismo. «Abbiamo avuto un colloquio con Italgas per metanizzare almeno le vie principali del Cerreto e l’Agip si è opposta chiedendo una buona uscita per la rete del gas».

«Visto che la diplomazia non ha portato risultati – ha proseguito Grando – proveremo dunque con la class action».

Intanto l’amministrazione va avanti con le pratiche burocratiche in tal senso. La gara per l’affidamento dei lavori dovrà essere espletata dal Comune di Civitavecchia, comune capofila per opere di questo tipo, di altri 12 comuni del comprensorio.

«L’iter – ha spiegato Grando – sta andando avanti, purtroppo la burocrazia uccide. Nei giorni scorsi – ha proseguito – abbiamo inviato altri file per il completamento della documentazione che ogni Comune deve fornire per l’espletamento della gara» che secondo quanto spiegato dal primo cittadino, dovrebbe essere pubblicata già nei prossimi mesi.