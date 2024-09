Appuntamento ore 10:30 presso l’Aula consiliare “Fausto Ceraolo”

Ladispoli, martedì 10 settembre conferenza stampa di presentazione del nuovo sito web del Comune –

Sarà online a partire da martedì 10 settembre 2024 il nuovo sito web istituzionale del Comune di Ladispoli www.comune.ladispoli.rm.it

Il progetto, a partire dalla revisione dell’architettura dei contenuti, dal design grafico insieme all’attivazione di nuove funzionalità, è stato possibile grazie al finanziamento previsto dai fondi PNRR – Piano Nazionale di ripresa e resilienza per la PA digitale 2026 nell’ambito della misura 1.4.1 “Cittadino informato” (sito Web) e “Cittadino attivo” (servizi on line).

Il sito è stato realizzato secondo le Linee Guida di Designers Italia per i siti web della PA, linee guida redatte dall’AgID (Agenzia per l’Italia Digitale) con l’obiettivo di definire standard web di usabilità e design condivisi da tutta la Pubblica Amministrazione e applica il “responsive web design” (RWD), ovvero è in grado di adattarsi graficamente in modo automatico ed ottimale al dispositivo con il quale viene visualizzato (Computer, Tablet, Smartphone, ecc.).

Il nuovo sito web fornirà una grafica chiara, un’architettura dell’informazione semplice e funzionale dove i principali contenuti del sito sono stati organizzati in modo che siano raggiungibili dalla Home page e risponde ad una maggiore interattività tra l’Amministrazione ed i cittadini, favorendone la partecipazione.

Le informazioni sono state riorganizzate in quattro aree: Amministrazione, Novità, Servizi e Vivere il Comune.

Nel nuovo sito istituzionale sono previsti, nella fase iniziale, 9 servizi online, a fronte dei 5 finanziati dal progetto PNRR, con l’obiettivo di rendere erogabili online la totalità dei servizi entro le scadenze previste dal Piano Triennale per l’Informatica nella PA.

CONFERENZA STAMPA:

10 settembre 2024 alle ore 10:30, Aula consiliare “Fausto Ceraolo”.