Ladispoli, Silvia Marongiu incontra Assobalneari –

Utilizzare i fondi per effettuare gli interventi necessari a fermare un fenomeno di erosione che sta devastando le coste del litorale nord. Questo uno dei temi principali che la candidata sindaca del centrosinistra, Silvia Marongiu, discuterà oggi pomeriggio, alle 18.00, con i rappresentanti di Assobalneari, all’hotel Miramare.

“Quasi 6 milioni di euro per proteggere la costa di Ladispoli dall’avanzata del mare è il finanziamento messo a disposizione dalla Regione Lazio per la città balneare di Ladispoli”, spiega Marongiu.

Si tratta di soldi già stanziati nel 2009. Il finanziamento era stato bloccato dalla giunta Polverini nel 2011, per poi essere recuperato nel 2017 dal lavoro congiunto dell’allora sindaco Paliotta, del consigliere metropolitano Ascani e dell’associazione balneari di Ladispoli.

“Tra l’altro – prosegue l’autosospesa segretaria del Pd ladispolano – la Regione aveva di fatto delegato al Comune la possibilità di rivedere il progetto originario e di gestire tutte le fasi dell’opera. Il progetto originario prevedeva una barriera soffolta a 300 metri dalla riva: riteniamo che il progetto vada rielaborato, anche alla luce delle esperienze e dei risultati di tutte le opere anti-erosione realizzate a Ladispoli negli ultimi 40 anni”.

Il Pd aveva chiesto che fosse il consiglio comunale a nominare una commissione nella quale ci fossero tecnici del settore, rappresentanti dei balneari e dei pescatori in modo da arrivare a progetti condivisi ed efficaci. “Progetti – aggiunge Marongiu che dell’ambiente ha fatto uno dei cavalli di battaglia della sua candidatura, puntando alla Bandiera Blu per il mare di Ladispoli – che utilizzino al meglio il finanziamento e riescano quindi a coprire tutte le zone del nostro litorale ancora non protette dal fenomeno erosivo, fenomeno che si è accentuato negli ultimi anni”.

“Questa può essere l’occasione – conclude la candidata sindaca parlando dell’ottenimento della Bandiera Blu per il litorale ladispolano – per rilanciare l’immagine e l’offerta turistica della nostra città. A San Nicola ci sono tutti i presupposti per ottenere la Bandiera Blu; noi ci batteremo con tutte le nostre forze e competenze per ottenerla”.