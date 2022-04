E’ successo in zona Casaccia. Due settimane prima avevano sfondato una porta in via A. Diaz prima di essere messi in fuga dai vicini

Cerveteri, “qualcuno è entrato in casa di madre e l’ha addormentata”

«Qualcuno è entrato in casa mia probabilmente ha addormentato mia madre che ha dormito un ora e mezza e si è messo a mangiare indisturbato un barattolo di marmellata un bocconcino e chissà che altro». Il brutto episodio sarebbe avvenuto nei giorni scorsi a Cerveteri, in zona Casaccia.

A raccontarlo il figlio della malcapitata signora. Secondo il racconto, il fatto sarebbe avvenuto in pieno pomeriggio, quando in zona c’è un continuo via vai di passanti. Da capire se oltre al cibo, i malviventi abbiano portato via qualcosa o se abbiano desistito perché disturbati, magari dal rientro del figlio della donna in casa.

«Purtroppo sono quelle spiacevoli situazioni – ha raccontato l’uomo – che pensi che a me non tocca mai, poi invece quando ti succede, ti accorgi di essere vulnerabile come tutti. Alla fine oltre alla tranquillità persa, rimane un senso di impotenza, e ti senti comunque in qualche modo, violato».

L’uomo, ora provvederà, molto probabilmente, a sporgere denuncia contro ignoti alle forze dell’ordine. E secondo i racconti e le segnalazioni dei residenti, non sarebbe la prima volta che i malviventi provano ad entrare nelle abitazioni.

«Due settimane fa – scrive un altro cittadino – hanno sfondato una porta in via Armando Diaz alle 21. I vicini li hanno disturbati e sono scappati». Vicende che preoccupano i residenti che tornano a chiedere ancora una volta un maggior controllo del territorio, con l’installazione, ad esempio di telecamere di videosorveglianza che possano fungere da deterrente.