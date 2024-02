Conosciuto in tutto il mondo con il soprannome di “Flipped Prof”, ieri è stato intervistato da Roberto Giacobbo all’interno della trasmissione “Freedom – Oltre il confine”

Ladispoli, Marco Mellace in prima serata su Italia 1 per parlare del Partenone da lui ricostruito in 3D –

di Marco Di Marzio

Prima serata su Italia 1 per Marco Mellace, conosciuto in tutto il mondo con il soprannome di “Flipped Prof” per i suoi lavori didattici e multidisciplinari, realizzati attraverso la tecnologia informatica.

Di Ladispoli, nella vita insegnante di sostegno presso l’I.S.S. Luca Paciolo di Bracciano, il Professor Mellace, nella serata di ieri sera, è stato infatti intervistato dal divulgatore Roberto Giacobbo all’interno della trasmissione “Freedom – Oltre il confine”.

Motivo dell’incontro l’approfondimento dedicato alla ricostruzione 3D del Partenone, realizzata dal docente, considerata da molti studiosi la migliore prodotta fino a questo momento.

“Servizio di Freedom veramente stupendo e in prima serata!! – dichiara dal proprio profilo Facebook l’insegnante – E devo ringraziare sempre Andreas Arcadios per il supporto sulle ricerche della mia ricostruzione, sentire Roberto parlare di questo mio lavoro mi ha emozionato, ringrazio tutta la redazione di Freedom che mi ha fatto sentire veramente a casa.”

Per Marco Mellace, il quale è necessario dire non nuovo a questo genere di apparizioni, l’occasione ulteriore dunque di mostrare ad un pubblico importante l’entità del suo particolare lavoro di supporto scolastico, che l’ha portato ad essere seguito in ogni parte del globo attraverso il suo canale YouTube “Flipped Prof” arrivato a contare 44.400 iscritti, 2455 video prodotti e oltre 12 milioni di visualizzazioni ottenute fino a questo momento.