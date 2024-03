Ladispoli, Marco Mellace conquista la tv: in 30 giorni i suoi lavori 3D su Rai 1, Rai 2, Canale 5 e Italia 1 –

di Marco Di Marzio

Ladispoli, Marco Mellace conquista la tv: in 30 giorni i suoi lavori 3D su Rai 1, Rai 2, Canale 5 e Italia 1

Dopo la trasmissione su Rai 2, avvenuta lo scorso 25 febbraio 2024, nella quale è stata riprodotta la sua ricostruzione 3D di Taranto greca, all’interno della trasmissione Origini, sottotitolata per l’occasione “A sud di Taranto: i popoli tra due mari”, la stessa in formato ridotto è stata mandata in onda questa mattina, alle ore 11:25, sulla prima rete della tv di Stato.

Conosciuto in tutto il mondo con il soprannome di “Flipped Prof”, nella vita insegnante di sostegno presso l’Iss Luca Paciolo di Bracciano, per Mellace tale evento si inserisce all’interno di un periodo straordinario per la sua particolare attività divulgativa.

Infatti in poco più di trenta giorni al Professore è stata richiesta la disponibilità in: Italia 1, da Roberto Giacobbo, in “Freedom – Oltre il confine”, per parlare del suo Partenone in 3D; Rai 2, sopra citata; Canale 5, in Tg5, novità di alcuni giorni fa, per mostrare suo lavoro su l’Olympeion di Akragas, Rai 1, descritta ad inizio articolo.

Marco Mellace

Su RAI 1 – dichiara Marco Mellace, in un post riportato sul suo profilo Facebook – oggi è stata trasmessa alle 11.25 anche la mia ricostruzione 3d di Taranto greca, come mi faceva notare il caro amico fraterno e giornalista Marco Di Marzio, in meno di un mese Italia 1 (Partenone), RAI 2 e RAI 1 (Taranto greca), canale 5 (Olympeion di Akragas), in meno di un mese, 4 volte sui principali canali nazionali tv grazie a tutte le persone che amano seguire questa mia passione!

Sul sito di Raiplay è possibile rivedere la puntata di oggi trasmessa dalla prima rete della Rai.