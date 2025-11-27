La famiglia annuncia con dolore la scomparsa del 71enne, le esequie si terranno sabato 29 novembre alla Chiesa Sacro Cuore di Gesù
Ladispoli, lutto per l’ex Sindaco Paliotta: è scomparso il fratello Mauro –
di Marco Di Marzio
La famiglia Paliotta comunica con profondo dolore la scomparsa di Mauro Paliotta, fratello dell’ex Sindaco di Ladispoli Crescenzo Paliotta, all’età di 71 anni.
Le esequie avranno luogo sabato 29 novembre 2025, alle ore 15, presso la Chiesa Sacro Cuore di Gesù a Ladispoli.
Per volontà del defunto, la famiglia prega di non inviare fiori, ma eventuali offerte possono essere fatte all’Associazione NUOVE FRONTIERE, IBAN: IT69Q0832739530000000002722.
La famiglia Paliotta ringrazia anticipatamente quanti parteciperanno alle esequie, condividendo questo momento di dolore e ricordo.
Dalla redazione di Baraondanews sentite condoglianze alla famiglia.