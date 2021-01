Ladispoli, lunedì riprende la scuola in presenza senza deroghe

Share Pin 5 Condivisioni

Bitti: “Massima disponibilità da parte di Carabinieri e Prefetto per evitare assembramenti agli ingressi”

Lunedì riprende la scuola in tutta la Regione Lazio e, salvo casi particolari, non ci saranno deroghe.

Lo ha specificato Fiovo Bitti, Assessore all’Istruzione pubblica di Ladispoli, ai microfoni di Fabio Bellucci, durante la trasmissione “Cambia il mondo” di Centro Mare Radio.

Bitti spiega che la situazione è comunque critica: “Il prefetto e il comando regionale dei Carabinieri hanno assicurato la massima disponibilità per assicurare l’entrata regolare nelle scuole evitando assembramenti”.

Come in altre città, le principali problematiche di Ladispoli ruotano attorno alla necessità di far entrare a scuola in presenza due gruppi di studenti.

Il 60% alle dovrà entrare alle 8 del mattino e il restante alle 10.

A questo si aggiunge la questione dei mezzi pubblici, non solo per gli studenti che risiedono in città, ma per i fuori sede delle superiori.

“Sono circa 200 i ragazzi che vengono dal Comune di Cerveteri e quindi abbiamo preso accordi con la Seatour per il loro trasporto – dice Biffi – e a loro si aggiungono alcune decine di ragazzi di Bracciano che frequentano l’Alberghiero”.

“È un servizio che va garantito – aggiunge –. Sugli scuolabus abbiamo fatto interventi per venire in contro ai maggiori costi dovuti alla capienza ridotta”.

Anche la questione delle mense e dei pasti rientra nel novero delle problematiche a cui l’Ente deve fare fronte: “Era necessario all’inizio dell’anno fare qualche sacrificio”.

“Un’entrata alle 10 comporta un’organizzazione importante”, dice Biffi.

Biffi spiega che, a ben vedere, gli studenti che entreranno alle 10 a scuola, dovranno fare un pasto completo verso 13 e non una semplice ricreazione.

E per quanto concerne le passate polemiche con l’istituzione, l’Assessore dice che “personalmente con i dirigenti scolastici ci sentiamo almeno due volte a settimana”.