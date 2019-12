Condividi Pin 9 Condivisioni

Lazzeri e Pettinari: “Nelle scorse settimane gli operatori avevano inviato all’amministrazione una richiesta per poter aprire anche in questa data”

Ladispoli, lunedì apertura straordinaria del mercato del martedì –

Lunedì 30 dicembre apertura straordinaria per il mercato settimanale del martedì e della domenica.

“Con delibera di giunta – spiegano in una nota congiunta il delegato ai mercati, Franco Pettinari e l’assessore al commercio ed attività produttive, Francesca Lazzeri – abbiamo autorizzato questa mattina l’apertura per il mercato di Piazza Onofri – via Firenze per la mattinata di lunedì 30 dicembre, accogliendo la richiesta degli ambulanti.”

Sarà possibile fare acquisti non solo domenica 29 e martedì 31 dicembre, ma anche lunedì prossimo.

“Nelle scorse settimane – proseguono il delegato Pettinari e l’assessore Lazzeri – gli operatori del mercato avevano inviato all’Amministrazione una richiesta per poter aprire anche in questa data, con la delibera votata questa mattina l’abbiamo autorizzata.”