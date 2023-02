Ladispoli, l’opposizione: “5000 cittadini spostati di seggio senza la dovuta comunicazione”

Riceviamo e pubblichiamo:

“Continua l’impegno del Sindaco Grando, per mettere sempre più in difficoltà i cittadini di Ladispoli, tornando sulla commissione elettorale, dopo la vergognosa gestione degli scrutatori, è stata la volta dei poveri e non informati cittadini, ad un mese dalle elezioni regionali hanno deciso di spostare circa 5000 cittadini, che dovrebbero votare tra domenica e lunedì, dal loro seggio elettorale ad un altro, con scarsa comunicazione, poca organizzazione nel ridistribuire i cedolini, ma ancora più grave è il rischio che il cittadino, che andrà al suo seggio, e non troverà il suo nome nella lista, magari dopo avere fatto la fila, difficilmente andrà a ritirare il cedolino e si recherà nel suo nuovo seggio, e magari il giorno dopo le elezioni sentiremo dirci, da qualche consigliere di maggioranza, con finto dispiacere, sull’alto astensionismo. Noi in commissione abbiamo fatto notare questo rischio, e abbiamo chiesto perché non si è fatto prima o dopo? Forse fà piacere vedere crescere l’astensionismo? Un Sindaco deve eliminare il più possibile i disagi per i cittadini non aumentarli, chissà se questa sia solo incapacità, già solo questa, comunque, sarebbe grave. Invitiamo comunque i cittadini ad andare a ritirare il cedolino, e a votare, aldilà di tutto”.

I Consiglieri Comunali

Roberto Garau

Daniela Ciarlantini

Gianfranco Marcucci

Fabio Paparella