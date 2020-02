Condividi Pin 4 Condivisioni

La nota dell’Istituto Di Vittorio

Ladispoli, l’Istituto Di Vittorio celebra la “Giornata del Ricordo”

Ladispoli, l’Istituto Di Vittorio celebra la “Giornata del Ricordo” – L’Istituto Superiore “Giuseppe Di Vittorio” ha ospitato una conferenza in occasione della Giornata del Ricordo. Due i relatori, il Professor Mariano Malavolta e l’assessore Fracesca Lazzeri, che hanno incontrato gli studenti delle classi quinte dell’Isis Di Vittorio, indirizzo Alberghiero, Amministrazione Finanza Marketing e Costruzioni Ambiente Terrotorio. “Ho accolto con molto piacere l’invito rivoltomi della scuola a partecipare – spiega l’assessore alla Comunicazione – è stato un vero piacere, ascoltare e poter dialogare davanti agli studenti con il Prof. Mariano Malavolta dell’Università degli Studi “Roma Tre”.” Oggi come previsto per legge si celebra il “Giorno del Ricordo”, dedicato alla memoria delle vittime delle foibe e dell’esodo degli Istriani, Fiumani e Dalmati nel secondo dopoguerra. “Il tema – prosegue l’assessore Lazzeri – era sicuramente molto difficile per i ragazzi soprattutto per il fatto che non ne avevano mai sentito parlare. Abbiamo gettato un seme nella loro coscienza. Li abbiamo visti molto colpiti nell’ascoltare le testimonianze dei parenti degli esuli e nel vedere le immagini cruente del recupero delle salme degli infoibati, una pagina orribile della nostra storia nazionale.”