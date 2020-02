Ladispoli, venerdì 14 febbraio al Teatro Vannini “Scuola aperta per l’Arte”

Condividi Pin 5 Condivisioni

Inizio previsto per le ore 19.00. Evento organizzato dall’Istituto Comprensivo “Ilaria Alpi”

Ladispoli, venerdì 14 al Teatro Vannini “Scuola aperta per l’Arte”

Ladispoli, venerdì 14 al Teatro Vannini “Scuola aperta per l’Arte” – L’Istituto Comprensivo “Ilaria Alpi” di Ladispoli apre le sue porte alla Musica offrendo un concerto di grande spessore, che vedrà sul palcoscenico giovani talenti e docenti dell’Istituto stesso. Il programma sarà vario e interessante, e spazierà dal violino di Roberta Vaino e Chiara Ascenzo (allieve del M° Massimo Bacci), al flauto di Michele Forese (ex alunno dell’Istituto), al canto di Maria Paola Turchetta, docente, tutti accompagnati al pianoforte da Rosalba Lapresentazione, docente di pianoforte presso l’Istituto. Questo concerto, che si terrà venerdì 14 febbraio 2020 alle ore 19:00 presso il Teatro Marco Vannini di Ladispoli in Via Yvon De Begnac, è stato fortemente voluto dalla Prof.ssa Turchetta che ha saputo suscitare l’interesse e l’entusiasmo del Dirigente Scolastico Prof.ssa Maria Bevilacqua la quale si è sin da subito prodigata offrendo tutto l’appoggio possibile per organizzare questo evento. L’entusiasmo dei concertisti (sia giovani, sia più rodati) offrirà un momento musicale di sicuro interesse, che vedrà la scuola come promotrice di quell’apertura culturale tanto auspicata e desiderata da tutti.

