Agresti: “Piantine e piccoli arbusti hanno estrema necessità, per tutta l’estate, di essere innaffiate per poter attecchire e crescere rigogliose”.

Ladispoli, l'Istituto Corrado Melone cerca aiuto per curare le piante

“Chiedo ancora un aiuto per la Scuola!”, così il Preside Agresti introduce il post con cui chiede un intervento di volontari a favore del decoro scolastico.

All’Istituto Comprensivo Melone sono arrivate nel corso degli ultimi mesi delle splendide piantine che aspettano solo di crescere.

“Grazie al progetto della maestra Camilla Ancona e quello della professoressa Mariarosaria Esercizio dell’Istituto Comprensivo Corrado Melone, nonché grazie alla donazione di piantine da parte dei genitori e alberelli da parte dei Carabinieri del nucleo salvaguardia della biodiversità di Tarquinia, stiamo cercando di rendere ancora più bella la nostra Scuola affinché i bambini vivano gradevolmente il tempo scolastico, cosa impossibile senza il verde di piante e di alberi”.

“Tuttavia – spiega il Preside –, piantine e piccoli arbusti hanno estrema necessità, per tutta l’estate, di essere innaffiate per poter attecchire e crescere rigogliose, come tutti ci auguriamo, e creare un nuovo polmone verde (necessario per tutti visto che a Ladispoli gli alberi stanno man mano scomparendo)”.

“Ecco allora che raccolgo la preghiera della assistente amministrativa, sig.ra Mariella (che ha un animo nobile ed ama piante ed animali), e lancio una richiesta aperta a tutti: chi potrebbe aiutarci ad innaffiare tutti i giorni le piantine messe a dimora?

Chi si volesse rendere disponibile, potrà contattare via e-mail direttamente me o la Signora Mariella (sarà lei ad organizzare turni e spiegare come utilizzare i tubi necessari ad evitare la fatica fatta finora e che potete osservare dalle foto!)”, conclude Agresti.

Il Preside termina il suo intervento con un esplicativo post scrittum: il personale estivo ha un ruolo di guardiania e non potrebbe dedicarsi ad altre attività, per questo Agresti ha pensato al volontariato.