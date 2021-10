Ladispoli, Lega: “Su temi importanti i 5 Stelle sempre assenti in consiglio” –

“Il movimento 5 stelle avrà modo di incalzarci, ne siamo sicuri, ma solamente dopo essersi ripresi dalla certa e cocente sconfitta a Roma e dopo aver approfondito la conoscenza di alcuni termini come “indagato” e “presunta” (Luca Morisi è indagato per presunta sessione di sostanza stupefacente).”

Lo afferma in un comunicato il Gruppo Consiliare “Lega Salvini Premier Ladispoli”, dichiarando inoltre:

“Temiamo solo che possa venire meno anche quella loro triste certezza che tra indagato, imputato e condannato con sentenza definitiva non vi sia differenza alcuna.

In attesa di questo confronto, ci piace ricordarli come quelli che hanno disertato volutamente l’aula consiliare per mesi, sfuggendo sempre davanti a temi sicuramente più importanti per la collettività.

Forse chiediamo troppo a chi, come medaglia sul petto per l’impegno in consiglio comunale, si è appuntato la mozione per l’istituzione del servizio piedibus e nulla altro ha prodotto.”