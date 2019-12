Condividi Pin 5 Condivisioni

La nota del Gruppo consiliare “Lega Salvini Premier Ladispoli”

Ladispoli, Lega: “No alla discarica a Tragliatella” – No, questa mattina la sindaca per antonomasia non era pronta: non era pronta lei, non erano pronti il suo assessore né un funzionario. Nessuno ha voluto incontrare una delegazione del Comitato ” No discarica” di Tragliata, il consigliere comunale Maurizio Politi, il consigliere regionale Daniele Giannini ed il senatore William de Vecchis. Noi della Lega Ladispoli eravamo presenti in piazza del Campidoglio per dare forza a chi si sta battendo per la tutela del Territorio. Siamo rimasti lì, a parlare tra di noi, a confrontarci sulle possibili e future iniziative, fino a quando la nostra determinazione è stata premiata: sembrerebbe (usiamo il condizionale) che la Giunta Capitolina non sia “interessata” ad aprire discariche nella campagna romana e che siano altri i potenziali siti. Continueremo a vigilare, sempre al fianco del Comitato e soprattutto del Territorio, perché siamo convinti che una Comunità che non si arrende non può mai essere sconfitta.