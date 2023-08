Ladispoli, le strutture pubblicitarie montate su Viale Italia sono regolari?

Il Gruppo Consiliare di Ladispoli Attiva sospetta violazioni sul regolamento delle pubblicità comunali e interroga Grando e Polizia Locale

“Tralicci all’americana occupano numerosi posti auto e meritano una verifica anche sul piano della sicurezza stradale. Ci aspettiamo intervento celere della polizia locale”.

La segnalazione pervenuta in redazione dai consiglieri comunali d’opposizione: “Nell’ultimo consiglio comunale – come Ladispoli Attiva – abbiamo chiesto all’amministrazione se sussiste una violazione del regolamento comunale sugli impianti pubblicitari per quanto riguarda le strutture montate lungo tutto il viale Italia.

Lo abbiamo fatto perché ci siamo accorti che per quella zona il predetto regolamento prevede esclusivamente il montaggio della tipologia denominata con lettera C. Opera di particolare pregio (C.2 Gigantografia su ponteggi); mentre il supporto installato sembrerebbe rientrare nella tipologia con lettera G (impianto su arredo urbano) che per quella zona non è autorizzato.

Il sindaco ha assicurato in consiglio comunale che l’Amministrazione avrebbe provveduto alle dovute verifiche.

Ieri abbiamo chiesto notizie via PEC (Prot. 38672/2023) al Comando della Polizia Locale poiché, trascorsa una settimana dalla nostra segnalazione, non abbiamo ancora ricevuto alcuna risposta. Visto che il posizionamento di tali strutture (tralicci all’americana) occupa numerosi posti auto e merita una verifica anche sul piano della sicurezza stradale, ci aspettiamo un intervento celere da parte della Polizia Locale”.