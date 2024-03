Ladispoli, le sorelle Bonafede conquistano New York: per Aurora primo premio “Best in show” allo Sweet Art Master Show

L’evento si è svolto lo scorso sabato 9 e domenica 10 marzo 2024

Per l’artista Aurora Bonafede, e sua sorella Cristina, importante riconoscimento quello ottenuto a New York: primo premio “Best in show” allo Sweet Art Master Show, svoltosi lo scorso sabato 9 e domenica 10 marzo 2024.

“Siamo state estremamente sorprese nell’ottenere un risultato così significativo utilizzando questa nuova tecnica – dichiarano le sorelle Bonafede, dalla pagina Facebook di “La Belle Aurore” -. Raggiungere il “Primo Premio” è stato un momento davvero entusiasmante, ma non riusciamo neanche a descrivere quanto siamo state felici nel ricevere il “Best in show” con la nostra opera. È stata un’esperienza che ci ha fatto sentire l’adrenalina scorrere nelle vene e ci ha fornito la giusta spinta per affrontare nuove sfide! Desideriamo esprimere la nostra gratitudine alla nostra insegnante, Kristina Rado, che è anche una grande amica, per averci condotto a raggiungere un risultato così importante attraverso il suo prezioso insegnamento.

Un grazie va anche a Valeria Tardozzi, – afferma in particolare Aurora – la mia insegnante adorata di fiori che sopporta le lunghe sfide con me stessa e infine grazie a Julia Fedorova, che ha organizzato un fantastico Cake Show e ha coccolato i suoi ospiti per tutto il periodo dello Show.

Parole di naturale felicità per il risultato ottenuto, alle quali hanno fatto eco quelle di complimento espresso alla nostra redazione dalla consigliera comunale Sabrina Fioravanti.

“Le sorelle Bonafede sono per me qualcosa di importante, le conosco da una vita – dichiara la Fioravanti – . Sono bravissime e attraverso l’operato di Aurora hanno già ottenuto riconoscimenti importanti nelle competizioni dove hanno partecipato, portando alto il nome di Ladispoli. Da consigliera comunale, a nome dell’Amministrazione Municipale e di tutta la città, esprimo le più sentite congratulazioni a loro operato, convita che in futuro ne arriveranno ancora altri.