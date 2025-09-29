Oltre quaranta opere in mostra per raccontare il percorso dell’artista: grande partecipazione di pubblico all’inaugurazione

Ladispoli, le opere di Aldo Colletti in mostra alla Sala Rossellini –

di Marco Di Marzio

La Sala Rossellini ha accolto con entusiasmo la nuova mostra di Aldo Colletti, artista che negli anni ha saputo rinnovare il proprio linguaggio pittorico conquistando appassionati e critica. Più di quaranta opere esposte accompagnano il visitatore in un viaggio che ripercorre i momenti più significativi della sua carriera: tele ricche di creatività, sperimentazione e cambiamenti stilistici che hanno definito la sua identità nel panorama artistico contemporaneo.

L’inaugurazione si è svolta sabato 27 settembre alle ore 16.30 di fronte a un pubblico numeroso e caloroso. Il taglio del nastro è stato compiuto dall’assessore alla Cultura Margherita Frappa e dal delegato alle mostre Filippo Conte, alla presenza di autorità locali e personalità del mondo culturale. Tra gli ospiti, gli assessori Daniela Marongiu e Gabriele Fargnoli, oltre alla giornalista e scrittrice Pamela Stracci, che hanno voluto testimoniare con la loro presenza il valore dell’evento.

La mostra si è subito rivelata un successo di affluenza, confermando la capacità di Colletti di attrarre e coinvolgere il pubblico con una pittura intensa e comunicativa. Un riconoscimento meritato per un artista che continua a crescere ed emozionare, rafforzando il suo posto tra i protagonisti dell’arte contemporanea.