Ladispoli, Attività di accoglienza all’Istituto Di Vittorio: le classi prime CAT in uscita tra natura, sport e socializzazione –

Nell’ambito delle attività di accoglienza, le classi 1A e 1B del corso CAT dell’Istituto “Giuseppe Di Vittorio” di Ladispoli hanno partecipato a una coinvolgente uscita didattica che ha unito natura, movimento e spirito di gruppo.

Accompagnati dai docenti prof. Massimo Cerrocchi, Bruna Calato, Elisa Strisciullo, Gianluca Di Girolami, Alessandro Tonetti e Lucia Iavarone, gli studenti hanno iniziato la giornata con una passeggiata dal bosco di Palo fino alla spiaggia di San Nicola, seguendo il percorso pedonale. Un cammino suggestivo che ha permesso di scoprire un territorio ricco di bellezze naturali e di storia.

Giunti in spiaggia, i ragazzi sono stati coinvolti dai docenti di scienze motorie in numerose attività sportive e ludiche all’insegna della collaborazione e del divertimento: partite di calcio e rugby, gare di staffetta, sfide a ruba bandiera e a racchettoni. Giochi dinamici e inclusivi che hanno favorito la socializzazione tra compagni di classe e tra studenti delle due sezioni, contribuendo a creare un clima sereno e partecipativo.

La partecipazione attiva degli studenti e la splendida giornata di sole hanno reso l’esperienza particolarmente piacevole e significativa, trasformando una semplice uscita in un’occasione di crescita e condivisione.

“Questa iniziativa è stata pensata per permettere ai ragazzi di conoscersi meglio fin dai primi giorni di scuola, rafforzando lo spirito di gruppo e il senso di appartenenza,” ha sottolineato il prof. Massimo Cerrocchi, promotore dell’attività. “Crediamo che esperienze come questa siano fondamentali per avviare un percorso scolastico sereno, basato non solo sull’apprendimento, ma anche sulla collaborazione e sul rispetto reciproco.”

Gli studenti hanno espresso grande entusiasmo per la giornata trascorsa insieme: “È stata un’esperienza molto bella e formativa che ci ha permesso di conoscerci meglio tra noi e con gli studenti dell’altra classe, divertendoci e gareggiando in tante attività.”

Un sentito ringraziamento va anche alla dirigente scolastica, che ha fortemente sollecitato e sostenuto lo svolgimento dell’attività, riconoscendone il valore educativo e sociale per gli studenti delle classi prime.

L’uscita delle classi prime CAT rappresenta così un felice esempio di come la scuola possa essere non solo luogo di studio, ma anche di incontro, condivisione e scoperta del territorio.