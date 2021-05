Share Pin 0 Condivisioni

Ladispoli, Lazzeri: “Non mi sono dimessa, mi hanno tolto le deleghe”

Non le manda di certo a dire Francesco Lazzeri, che attraverso un post riportato dal proprio profilo Facebook ha annunciato pochi istanti fa, a suo modo, la fine del mandato da Assessore del Comune di Ladispoli all’interno della Giunta del Sindaco Alessandro Grando.

Afferma infatti la Lazzeri: “Pochi minuti fa ho finito di liberare il mio ufficio. Ho portato via tutto quello che mi ha fatto compagnia in questi due anni: i quadri, le piante, anche il crocifisso, e poi le foto.

Come saprete mi sono state tolte le deleghe, non mi sono dimessa. Godo di ottima salute e non ho problemi familiari. Ho portato via anche tutto l’entusiasmo che ho messo in questa avventura, oltre al bagaglio di competenze che ho maturato, grazie a tante persone, i dipendenti comunali, che mi sono stati vicini e che con grande disponibilità mi hanno aiutato a raggiungere i tanti risultati raggiunti. Senza di loro, regolamenti e delibere non avrebbero visto la luce. È stato un grande lavoro di squadra. Sono felice di aver lavorato per la mia Città! Come diceva il maestro Califano …. Tutto il resto è noia!”.

Al suo posto, come già comunicato nella giornata di oggi dalla stessa Amministrazione comunale, subentra Lorena Panzini (qui: https://baraondanews.it/ladispoli-avvicendamento-in-giunta-lorena-panzini-e-il-nuovo-assessore-al-commercio-e-alle-attivita-produttive/) che assumerà deleghe di commercio e attività produttive.