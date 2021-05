Share Pin 0 Condivisioni

Subentra a Francesca Lazzeri

Ladispoli, avvicendamento in Giunta. Lorena Panzini è il nuovo assessore al commercio e alle attività produttive

Avvicendamento nella Giunta comunale di Ladispoli. Questa mattina il sindaco Alessandro Grando ha firmato il decreto che nomina Lorena Panzini nuovo assessore al commercio e attività produttive. Panzini subentra a Francesca Lazzeri.

“Ringrazio Francesca Lazzeri – ha commentato il sindaco Alessandro Grando – per la collaborazione e l’impegno profuso. A Lorena Panzini rivolgo l’augurio di un proficuo lavoro in un settore fortemente colpito della pandemia e sono certo che riuscirà ad essere un valido supporto alle aziende locali in questa fase così delicata”.