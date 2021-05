Share Pin 0 Condivisioni

Ladispoli, l’assessore regionale D’Amato in visita al centro vaccinale di via Trapani –

Ladispoli, l’assessore regionale D’Amato in visita al centro vaccinale di via Trapani

Visita a sorpresa oggi pomeriggio al centro vaccinale di via Trapani dell’assessore regionale alla sanità, Alessio D’Amato, e del direttore della Asl Rm4 Cristina Matranga, accompagnati dal sindaco di Ladispoli, Alessandro Grando e dal delegato alla sanità Pasquale Raia. “Sono veramente molto soddisfatto – ha commentato il sindaco Grando – del funzionamento del Centro vaccinale che è stato allestito presso il Centro anziani di Ladispoli. Una struttura fortemente voluta dall’Amministrazione comunale che in questo ultimo periodo, insieme al punto allestito presso la Casa della Salute, ha visto un notevole incremento di somministrazione di dosi. Anche l’assessore D’Amato ha espresso la sua soddisfazione per come è stata organizzata la struttura. Un ringraziamento particolare alla Asl Rm4 e a tutti i volontari che quotidianamente prestano la loro opera per fare in modo che tutto funzioni in maniera ottimale. La campagna vaccinale è entrata nel vivo ed è l’unica strada percorribile per superare l’emergenza sanitaria. Ladispoli si è fatta trovare pronta”.