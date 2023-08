“A distanza di un mese dall’avvio della convenzione con alcune organizzazioni di protezione civile che prestano servizio nel nostro territorio per un corretto utilizzo dei monopattini in sharing, possiamo registrare evidenti miglioramenti. Ma ci sono ancora margini di miglioramento che si possono raggiungere sanzionando comportamenti illeciti ed incivili”.

Con queste parole l’assessore alla innovazione tecnologica, Alessandra Feduzi, ha annunciato alcune importanti novità che riguardano il noleggio dei monopattini elettrici a Ladispoli da parte della ditta Bird.

Ladispoli, l’ass. Feduzi: “Ogni danneggiamento ed abuso sui monopattini sarà sanzionato”

“Rispetto ai primi giorni – prosegue l’assessore Feduzi – è raro vedere monopattini abbandonati fuori dalle aree di parcheggio indicate sull’applicazione. Il messaggio di collaborazione con i cittadini, grazie anche ai controlli delle associazioni di volontariato Avalon ed Unpee, sta iniziando ad essere recepito. Purtroppo, accadono ancora sporadici episodi di vandalismo che l’amministrazione comunale non intende più tollerare. Di concerto con la società Bird, si sta procedendo alla denuncia di tutte quelle persone sorprese a compiere atti di teppismo e sfregio nei confronti di questi veicoli elettrici che rappresentano una risposta ecologica ed una valida alternativa all’utilizzo delle automobili. Danneggiare un monopattino è come sfregiare un mezzo pubblico o qualsiasi bene privato. E come tale dovrà essere sanzionato”.

L’amministrazione comunale ricorda che, attraverso la App, si può segnalare in tempo reale ogni problematica e violazione del codice della strada. A Ladispoli la mobilità sostenibile dei monopattini piace sempre più, come confermano le statistiche indicano che l’utilizzo è vicino a città come Abu Dabi e Firenze.