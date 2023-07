Ladispoli, l’arbitro Andrea Ancora riconfermato in Serie C: tra due stagioni potrebbe approdare in serie A –

Arrivano le promozioni per gli arbitri, come anche le conferme. La buona notizia è che un arbitro di casa nostra, Andrea Ancora, per il quarto anno di fila arbitrerà in serie C. Per il fischietto ladispolano, appartenente alla sezione di Roma 1, sarà sicuramente una stagione importante, un vero e proprio esame per approdare in serie A. All’appello prima del salto nel massimo campionato ( A e B), serviranno altre due stagioni, e quella in programma da settembre vedrà la giacchetta tirrenica dirigerà partite di cartello. L’augurio è che, nonostante mille difficoltà, questo sogno si avveri.