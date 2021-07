Nel 2011 Simone Biferari ha salvato la vita a delle persone che stavano annegando. Riconoscimento da parte dell’amministrazione comunale di Ladispoli

Ladispoli, l’amministrazione conferisce un riconoscimento a Simone Biferari –

La consegna della targa a Simone Biferari da parte del sindaco di Ladispoli, Alessandro Grando

Ladispoli dà un riconoscimento a Simone Biferari per il gesto eroico compiuto nel lontano 2011.

Il giovane si era reso protagonista, come ha ricordato il sindaco di Ladispoli, Alessandro Grando, durante il consiglio comunale di ieri sera di “un gesto eroico, salvando persone che stavano annegando in mare».

Proprio per il suo gesto eroico, nel 2020, il ragazzo, agente di Polizia, ha ottenuto anche la medaglia di bronzo da parte del Presidente della Repubblica. “Un riconoscimento importantissimo – ha detto Grando – e in questo anno in cui ricorrono i 10 anni da quell’evento abbiamo voluto conferire anche noi a Simone un riconoscimento da parte della città di Ladispoli”.

Si tuffano in mare ancora vestiti e salvano bagnanti in difficoltà

E proprio il primo cittadino, durante il suo intervento, ha voluto ricordare come per fortuna di “eroi” come Simone in città ce ne sono ancora. Non da ultimi alcuni ragazzi che ieri si sono tuffati senza alcuna esitazione per salvare delle persone in difficoltà.

Il fatto sarebbe successo nei pressi del lungomare Regina Elena.

I ragazzi stavano pranzando in un locale del lungomare quando hanno notato delle persone in difficoltà in acqua e senza alcuna esitazione, con ancora i vestiti addosso, si sono tuffati a mare riuscendo a portare in salvo i bagnanti. “Fortunatamente – ha detto Grando a Biferari – ci sono tante altre persone come te”.