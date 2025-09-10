Ladispoli, laboratorio di Blue Economy: il 13 e 14 settembre arriva “Blue & Sea”

Benessere, Sport e Nutrizione oltre la stagione balneare, nell’ambito del progetto “Blue Experience Ladispoli”

Con il progetto “Blue Experience Ladispoli”, la città ha avviato, da diversi mesi, un percorso innovativo di valorizzazione del mare come risorsa strategica per l’ambiente, il turismo e la comunità. Dopo iniziative di promozione turistica dedicate al litorale, laboratori di cultura del mare e appuntamenti di promozione enogastronomica legati al pescato locale e alla biodiversità, il percorso si arricchisce ora di una nuova tappa: “Blue & Sea”, in programma il 13 e 14 settembre 2025 sulla spiaggia e nelle aree verdi del Riva di Palo Resort e di Marina di Palo.

Due giornate interamente dedicate al mare come fonte di benessere, salute e rigenerazione, pensate per superare l’idea del pianeta blu come semplice risorsa balneare e affermarlo, invece, come spazio di vita attiva, nutrizione sana e consapevole, equilibrio psicofisico e cultura sostenibile.

Un format sperimentale ed un programma per tutte le età

Con ingresso gratuito, “Blue & Sea” propone un ricco calendario di attività aperte a cittadini e turisti:

Sport e attività acquatiche : SUP, acquagol, calisthenics, yoga e pilates al tramonto;

: SUP, acquagol, calisthenics, yoga e pilates al tramonto; Benessere e rigenerazione : mindfulness, meditazione e bagni di gong per ritrovare equilibrio ed energia vitale;

: mindfulness, meditazione e bagni di gong per ritrovare equilibrio ed energia vitale; Nutrizione e cultura alimentare : masterclass di assaggio dell’olio extravergine di oliva, incontri con nutrizionisti ed esperti, degustazioni salutari a cura delle realtà del territorio;

: masterclass di assaggio dell’olio extravergine di oliva, incontri con nutrizionisti ed esperti, degustazioni salutari a cura delle realtà del territorio; Sicurezza e tutela del mare: dimostrazioni di salvataggio con le unità cinofile e la Federazione Italiana Nuoto, esercitazioni di primo soccorso e cultura della sicurezza in mare.

Ladispoli, laboratorio di Blue Economy: il 13 e 14 settembre arriva “Blue & Sea”

Un nuovo modello di fruizione del mare e delle eccellenze turistiche costiere

“Blue & Sea nasce per offrire una visione diversa del nostro litorale: il mare non è solo estate e turismo balneare, ma una risorsa viva che accompagna la nostra salute, la nostra cultura alimentare e la nostra crescita sociale. Attraverso questo evento vogliamo operare una sperimentazione di marketing ed al tempo stesso costruire un ponte tra sport, benessere, nutrizione e sostenibilità” – dichiara Massimo Castellano, Presidente dell’Associazione MAR ETS, promotrice dell’iniziativa.

“Come Amministrazione comunale crediamo fortemente nel progetto Blue Experience Ladispoli, che sta trasformando la nostra città in un laboratorio di buone pratiche della Blue Economy. Blue & Sea rappresenta un ulteriore passo avanti verso la costruzione di una vera e propria “Blue Destination”, in cui ambiente, salute, turismo e innovazione si intrecciano per valorizzare le potenzialità del nostro mare” – afferma Pierpaolo Perretta, Delegato al demanio marittimo del Comune di Ladispoli.

Dal Bagno in Mare al Bagno di Gong: anteprima assoluta a Ladispoli

In un contesto di mare altamente suggestivo, cittadini e turisti sono invitati a vivere gratuitamente un’esperienza sonora profonda e rigenerante: un Bagno di Gong al tramonto, sulla spiaggia di Ladispoli. I partecipanti saranno accompagnati dal ritmo del mare, dai colori della sera e dalle vibrazioni armoniche degli strumenti ancestrali, suonati dai professionisti Daniele Conte e Maura Genzardi, che proporranno un viaggio interiore fatto di ascolto, rilascio e connessione.

Ladispoli Blue Destination

Con Blue & Sea, Ladispoli consolida il suo ruolo di città pioniera nel Lazio nel campo della Blue Economy e della valorizzazione sostenibile della risorsa mare. Un modello che mette al centro la qualità della vita, l’educazione ambientale, la promozione del turismo esperienziale e il sostegno alle filiere locali, rafforzando l’identità del territorio e offrendo nuove opportunità di sviluppo economico e sociale.

La manifestazione organizzata da MAR ETS – Associazione per le Attività Marine e di Ricerca – in stretta collaborazione con il Comune di Ladispoli – è finanziata dalla Regione Lazio attraverso i fondi per la valorizzazione dell’Etruria Meridionale e supportata da numerosi partner ufficiali: Riva di Palo Resort, Assobalneari Ladispoli – San Nicola, 30km di Gusto, Strada del Vino e dei Prodotti Tipici delle Terre Etrusco Romana, Resolfin, Malibu Beach Club, Bar Malecon, Capitan Cono, Playa el Pirata, Kumbhaka – Armonia e Movimento, Unalome Essence, Comitato Regionale Lazio FIN.

L’appuntamento è per il 13 e 14 settembre 2025 a Ladispoli, Spiaggia di Riva di Palo Resort.

